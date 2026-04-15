◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）阪神・高寺望夢はヒーローになるはずだった。7回裏、1点差に迫ってなお2死二、三塁、代打で起用され、逆転の2点打を放った。内角高め速球に詰まり、バットを真っ二つに折られながら遊撃後方に運んだ。気持ちのこもった一打だった。そのまま左翼に入った。このところ、左翼での守備固めでも起用され、堅守には定評があった。だが、試合は8回表にダウリ・モレッタが同