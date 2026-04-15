西武は今日15日のオリックス戦に高橋光成が先発する。対オリックス戦の通算成績は14勝14敗と五分の勝敗で防御率も3・15に抑えているが、最後に勝ったのは23年の4月22日（9回完投勝利）。以降の12試合では勝ち星に恵まれず、同年5月27日から前回対戦した今季の4月1日にかけては8連敗を喫している。今日こそは勝って、自身のオリックス戦の連敗を8で止められるか注目だ。