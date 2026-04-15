【映画「ゴジラ-0.0」】 11月3日公開予定 映画「ゴジラ-0.0」の最新情報がアメリカ・ラスベガスのシーザーズ・パレスで開催された「CinemaCon2026」にて公開された。 「CinemaCon2026」には、本作の監督を務める山崎貴氏が登壇。「ゴジラ-0.0」では「ゴジラ-1.0」の死闘から2年後の世界で起こる、全く新しい厄災の物語が描かれること、そして主演の神木隆之介さんと浜辺美波さん