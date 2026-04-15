健康や美容のためによかれと思って続けている習慣が、実は老化を早めていることもあります。書籍『〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣』（ホームライフ取材班／青春出版社）では、日常生活の中に潜む“見落としがちなNG習慣”を体の仕組みから解説しています。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、忙しい朝にありがちな「パンとコーヒーだけ」の朝食が体に与える影響と、太りにくくするための改善ポイント