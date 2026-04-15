都筑中央ポニー・前田幸長氏が語る…体の変化に合わせた技術習得硬式チームでプレーする中学2年生は、硬いボールの扱いにも慣れ、公式戦の出場機会も増えてくる重要な時期だ。日米通算20年の現役生活を送り、現在は中学硬式チーム・都筑中央ポニーで会長を務める前田幸長さんは、この時期を「技術を体に覚えさせる段階」と定義する。いわゆる“中だるみ”の学年とも言われるが、最上級生を迎える前に、将来の土台となる専門的な