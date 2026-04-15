子どもを連れて電車に乗ると、どうしても子どもの騒がしさや周りの目が気になってしまいますよね。筆者も、抱っこ紐で子どもを連れての外出時は、いつも緊張していました。そんなある日、混雑した電車の中で出会ったのが、心優しい高校生の女の子二人。これは、実際に筆者が体験した、人の優しさを感じたエピソードです。 混雑した電車での、ちょっとしたハプニング 子どもが8か月のとき、一緒に電車でお出かけし