春の訪れを感じさせるキュートなパッケージに包まれたスイーツは、自分へのご褒美だけでなく、親しい人への手土産にも重宝します。【シャトレーゼ】には、春の期間限定スイーツとして、桜をテーマにした焼き菓子が登場。1個ずつ持ち歩くのにも便利な「個包装スイーツ」は、職場や行楽のお供にもグッド。今回は、見た目も味わいも春爛漫な、シャトレーゼの個包装スイーツを