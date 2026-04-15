シンガー・ソングライターの高田由香が9日、自身のインスタグアムで東京と秋田の2拠点生活や母親についてつづり、反響を呼んでいる。 【写真】奇跡が結んだツインテール母の娘への愛が伝わってくる 高田は1985年生まれ。テレビ東京系「みんなでスターを作っちゃおう!ウェルカムTV」内でのオーディションで結成された、ボーカルダンスユニット「rhythmic(リズミック)」のメンバー