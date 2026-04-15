悪意を向けられる体験は誰にでも1度はあるだろう。特に容姿や性格など、自分ではどうしようもない部分を攻撃されたとき、その言葉は鋭い刃となって心に突き刺さる。コンテくん氏が投稿した漫画「母から教わった妄想の力」は、理不尽な悪意にさらされたときの「心の守り方」をユーモラスに描いている。 【漫画】「母から教わった妄想の力」を読む それは作者が小学生だった頃のこと。背が低く童顔な作者は、悪意ある人物か