プロ野球が開幕して2週間あまりが過ぎ、各地で熱戦が続く。勝負に華を添えるのが、試合前の始球式&ファーストピッチセレモニーだ。東で西でスターたちがマウンドに登場し、スタジアムを盛り上げている。 【写真】「宮っ子」あいみょん甲子園のマウンドに座り込んで大笑い 元乃木坂46の女優・齋藤飛鳥はソフトバンク開幕戦で豪快フォームを披露。広島のユニホームを着て登場した女優の藤