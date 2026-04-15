横浜FCユースの篠田琉成「エンゴロ・カンテ選手のようになりたいと思っています」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第2節・流通経済大柏vs横浜FCユースから。この試合、0-2で敗れて開幕2連敗となってしまった横浜FCユースだが、チームの未来を担う2人の1年生がスタメンとしてピッチに立った。そのなかで右サイド