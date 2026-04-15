俳優の神木隆之介（３２）、女優の浜辺美波（２５）が、映画「ゴジラ―０・０（マイナスゼロ）」（山崎貴監督、１１月３日公開）に出演することが１４日、分かった。２０２３年に公開され、米アカデミー賞でアジア初の視覚効果賞を受賞した前作「ゴジラ―１・０」のクライマックス（１９４７年）から２年後（４９年）を描いた続編となる。戦後復興期の日本。戦闘機に乗り込み、ゴジラに立ち向かった前作から引き続き、敷島浩一