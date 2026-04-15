開園25周年を迎えた東京ディズニーシーにて、2026年4月15日（水）よりアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート！イベント初日には、パーク内でアニバーサリーの幕開けを宣言するオープニングセレモニーを実施。25年間の感謝を込めた華やかな祝祭が幕を開けました。 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニー 実施日：2