立憲民主党の水岡俊一代表は13日、記者会見に出席。中道改革連合に対する資金援助について問われると「無理かな、と思っている」と述べ、“資金難”について言及した。 中道は、立憲民主党と公明党の衆院議員らで結成されたが、今年2月の衆院選で所属議員らが多数落選。当選者数は、公示前の立民と公明の計167人から49人へと大幅に減少した。小川淳也代表は党の財政状況をめぐり、「衆院選の選挙対策費で相当額の支出があったこ