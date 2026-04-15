日本が誇る「ゴジラ」の映画シリーズ最新作『ゴジラ-0.0』の山崎貴監督が、現地時間14日（日本時間15日）、米ラスベガスのシーザーズ・パレスで開催された「CinemaCon2026」に登壇。主演の神木隆之介と浜辺美波の続投をはじめ、『ゴジラ-0.0』の情報が世界に向けて初解禁された。邦画実写作品としては初めて、作品単位でプレゼンテーションの場が設けられ、異例の注目を集めた。【動画】「CinemaCon2026」で上映されたファースト