23年の「ゴジラ−1．0」で米アカデミー賞アジア初の視覚効果賞を受賞した山崎貴監督（61）の新作映画「ゴジラ−0．0」（11月3日公開）が、太平洋戦争末期から終戦直後の1947年（昭22）を描いた前作から2年後を描いた正統続編であることが14日、分かった。神木隆之介（32）と浜辺美波（25）も続投し、戦後復興期の49年の日本を舞台に全く新しい厄災の物語を描く。特攻を回避して生き残ったことに悔恨の念を抱き、幻の戦闘機・震電で