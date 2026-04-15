14日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグでアトレティコ・マドリードとバルセロナが対戦した。先週の1stレグはカンプノウで先勝したアトレティコ。CLノックアウトラウンドのホーム戦では一度も負けたことがない中、迎えた2ndレグは序盤からバルサが果敢に攻める展開に。すると4分、ラミン・ヤマルのパスカットから、こぼれ球を拾ったフェラン・トーレス、ヤマルと流れ、バルサの10番が左足でゴールに流し込んだ。