14日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグでリヴァプールとパリ・サンジェルマン(PSG)が対戦し、2-0でPSGが勝利を収めた。敵地での1stレグを0-2で落としていたリヴァプールは、序盤から積極的な試合運びを見せてPSGゴールに迫るが、マルキーニョスを中心としたPSG守備陣の前にゴールを奪うまでには至らず0-0のスコアレスで前半を終えた。得点がほしいリヴァプールは、ハーフタイム明けにジョー・ゴメス、コー