女優の高橋ひとみ（64）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「おはようございます」と書き出した高橋。「今朝のお散歩」と愛犬との2ショットをアップした。仲睦まじい姿にファンからは「2人の愛がすごく伝わる」「柚ちゃん可愛い」「誰とでもなかよくなれる柚ちゃん、素敵ですね」などのコメントが寄せられた。