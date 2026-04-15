女優の唐田えりか(28)が15日までに自身のインスタグラムを更新。地元の大先輩のライブに行ったことを報告した。自身のインスタグラムで「@showayanocozey千葉県君津市出身の大大大先輩！！！氣志團さんの君津公演ライブに行ってきました」とつづり始めた。「たのしかった〜〜〜！！！！ヤンキー沢山で、君津だー！と嬉しくなりました」と地元の大先輩である氣志團との集合写真ショットを投稿した。最後に「私も地元愛を胸