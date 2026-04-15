世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は１５日までに２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（試合開始・午後２時半）の全対戦カードを発表した。「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ」は、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦する。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴが独占ライブ配信する。メインイベントは「フ