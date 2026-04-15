タレントで実業家の紗栄子（39）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今夜21時から @allisonbrown_closet で新作のジュエリーがたーっくさん発売されるよ」と書き出した紗栄子。「狙っていたみんなはお早めにGETしてね」と呼びかけた。また、鏡越しの自撮りもアップ。白いミニ丈のワンピを着用し美しすぎるスタイルを披露した。ファンからは「めっちゃ似合ってて可愛い」「紗栄ちゃん最高