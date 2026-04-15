▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１５日５時）【宗谷地方】晴れ後時々くもり【上川地方】晴れ後くもり【留萌地方】晴れ後くもり【網走地方】晴れ後くもり【北見地方】晴れ後くもり【紋別地方】晴れ後くもり【釧路地方】晴れ後くもり【根室地方】晴れ後くもり【十勝地方】晴れ後くもり【胆振地方】くもり時々晴れ【日高地方】くもり時々晴れ【石狩地方】晴れ後くもり【空知地方】晴れ後くもり【後志地方】くもり【渡島地