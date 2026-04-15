LE SSERAFIMの宮脇咲良が、ファンを虜にした。宮脇は最近、自身の公式インスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】宮脇咲良、“肩見せ”ルームウェア姿公開された写真には、アンバサダーを務めるルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」の新作コレクションを着用した姿が収められている。 写真の宮脇は、肩を大きなリボンで結んだロングワンピースタイプのルームウェアを着用。華奢なデコルテや肩のラ