ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショル＆デニムコーデでの愛犬とのショットを披露した。「何がなんでも守る宝物たち」とつづり、レースのオフショル＆デニムコーデで愛犬を抱いているショットをアップ。ハッシュタグで「トイプー」「マルプー」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「可愛いお洋服でお似合いです」「めっちゃ可愛い」「最高」「メチャメチャカワイイ」