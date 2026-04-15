女子プロレスラーの井上貴子（56）が14日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えた歌手の工藤静香（56）とプロレスラー神取忍（61）との3ショットをアップし、工藤の誕生日を祝福した。「これは年末の工藤静香ちゃんディナーショーのときのもの」とつづり、工藤、神取との3ショットをアップ。「今日は静香ちゃんの誕生日おめでとうございます静香ちゃんは学年は1つ下なんだけど11月のアタシの誕生日までは同い年だ」