2026年4月13日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、3月の中国の自動車輸出が爆発的に伸びており、背景にはイラン戦争による世界的な原油高騰と中国国内市場の低迷があると報じた。記事は、中国汽車工業協会が発表したデータとして、3月の中国の乗用車輸出台数が前年同月比82．4％増の約74万8000台に達し、爆発的な伸びを記録したと紹介した。また、電気自動車（EV）とプラグインハイブリッド車（PHV）を含む「新エ