試合前に登場し7人全員での異例の始球式を披露■楽天 3ー2 ソフトバンク（14日・みずほPayPayドーム）14日にみずほPayPayドームで行われたソフトバンク-楽天戦の試合前に、人気アイドルグループ「CANDY TUNE」がライブパフォーマンスとセレモニアルピッチに登場した。7人全員での異例となる始球式とキュートな姿が、SNS上のファンから「かわいすぎて息できない」などと話題を呼んでいる。試合開始30分ほど前にグラウンドに姿を