スポーツメンタルコーチの今浪隆博氏が伝授…選手の心に届く対話術試合でミスした選手に指導者や保護者が掛ける“第一声”は、その後の成長を大きく左右する。日本ハムとヤクルトでプレーし、現在はスポーツメンタルコーチとして活動する今浪隆博氏は、ミスした時に「良い部分」をまず探してあげることの重要性を説く。良くなかった点に目が向きがちだが、選手のメンタルや向上心を保つには“伝える順番”が鍵となる。試合では