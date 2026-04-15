リーグ戦で23点目だ。フェイエノールトの上田綺世は、現地４月12日に行なわれたエールディビジ第30節のNEC戦に先発。１−１で引き分けた一戦で、18分、CKに打点の高いヘッドで合わせてネットを揺らした。得点ランキングで首位を独走する27歳ストライカーは、14日に自身のインスタグラムを更新。「継続あるのみ」と綴る。 ゴール前で高くジャンプしている写真が添えられたこの投稿には、日本代表でもチームメイトの渡