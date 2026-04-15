【SVリーグ】大阪マーヴェラス 3ー1 ヴィクトリーナ姫路（4月11日・女子CS準々決勝）【映像】歓喜の美女選手が「ドヤ顔→変顔」女子バレーで、人気の美女選手が“謎”のセレブレーション。サービスエースを決めた直後、無表情で“ドヤ顔”したと思いきやすぐさま“変顔”を見せるなど、コートで珍光景。ファンやチームメイトを沸かせた。4月11日に大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ クォーターファイナルが行われ、レ