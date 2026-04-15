ドジャースが14日（日本時間15日）、フィリーズからマイナー右腕グリフ・マクギャリー投手（26）を獲得したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。国際ボーナスプール枠50万ドル（約7940万円）との交換。この額は、ドジャースがアンソニー・バンダのトレードでツインズから得た額と同じになる。マクギャリーはフィリーズの40人枠には入っていなかったため、ドジャースはロースターの枠を空け