カーヴィーダンス考案者でボディメイクトレーナーの樫木裕実氏が14日、自身のブログを更新。63歳になったことを報告した。変わらぬ圧巻ボディの写真もあわせて紹介した。【写真】圧巻のくびれ＆美ボディを披露した樫木裕実氏樫木氏は「おはようございます。皆さまに支えられながら年齢重ねてもいつまでも悪ガキな私が63歳になりました。きっと亡き母も63歳になった私に、心配だわ油断せずに過信せずに皆さんに感謝の気持ちを忘