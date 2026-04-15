インドネシア・バリ島の旧用水路に捨てられていた子犬。助けてあげようとするものの、人間を怖がり、警戒して吠えまくる。なんとか保護し、優しく接しているうちに、少しずつ心を開いてくれた子犬の様子を収めた動画が、1710万回再生を超える反響を呼び、「胸が締め付けられます」「こんなにお顔が変わるんですね」などとコメントが寄せられた。子犬を保護したときの状況やバリ島のペット事情などについて、投稿主のぱんはな家さ