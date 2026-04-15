札幌市中央区の市街地で１４日、クマの目撃情報があり、市は今年度初めてとなる痕跡調査を行った。４月は、春の訪れとともにヒグマの目撃情報が増える時期。冬眠明けから繁殖期にかけての遭遇は特に危険で、注意が必要だ。出くわさないための準備と遭遇した時の対処法を、専門家に聞いた。（井上大輔）札幌西署によると、１４日午前５時４５分頃、同市中央区宮の森にある病院の職員が、建物西側の山の斜面に、体長約２メートル