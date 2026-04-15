１９９９年１月３１日に亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さん（享年６１）の肖像権などを管理する「Ｈ．Ｊ．Ｔ．Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」は１５日までに馬場さんと２０２２年１０月１日に亡くなったアントニオ猪木さん（享年７９）のデビュー６５周年を記念した特別企画として４月２９日から埼玉・川越の丸広百貨店川越店で「ジャイアント馬場・アントニオ猪木デビュー６５周年記念『ＢＩ砲展』」を開催するこ