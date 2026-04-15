ボールの位置を確認できる最高の道具『アドレスチェッカー』とは アドレスチェッカーでボールの位置を確認 パターヘッドの形状、およびストロークのクセにより、ボールに対してどの位置にスタンスを取ればいいかは決まります。しかし、最適な構えの位置がわかっても、毎回、その位置に構えられなければ正確なパッティングはできませ ん。それを実現するためには反復練習が必要なわ