セットアップでボール位置を間違えない方法 ドライバーは左足内側線上、ショートアイアンは身体の中心 ●毎回同じ手順で構えればボール位置がズレない ゴルファーの中には構えるたびにボールの位置が微妙にズレる人がいますが、これもミスショットの原因になります。ボールは毎回、同じところに置くようしましょう。 基本は、ドライバーの場合は、左足内側線上、ショӦ