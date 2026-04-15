日本はミサイルの共同開発･共同生産にも言及 ─今回の日米首脳会談をどう総括し、今後のイラン情勢をどう読み解くか。森本さんは現状をどのように受け止めていますか。 森本今回は、米国とイスラエルによるイラン攻撃が開始して3週間経った段階での日米首脳会談となりました。 望月晴文・元経済産業事務次官に聞く！『揺らぐ世界秩序の中で、日本の立ち位置は？』 米国の関心はホルムズ海峡の封鎖を受けて