【韓国】 雇用統計（3月）08:00 予想N/A前回2.9%（失業率) 【日本】 機械受注（2月）08:50 予想-0.9%前回-5.5%（前月比) 予想9.0%前回13.7%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）18:00 予想0.5%前回-1.5%（前月比) 予想-0.8%前回-1.1%（-1.2%から修正）（前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（04/04 - 04/10）20:00 予想N/A前回-0.