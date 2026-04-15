朝のドル円は１５８円７０銭台＝東京為替 朝のドル円は１５８．７０円台での推移。海外市場で１５８．６０円を付けている。イランと米国との協議再開期待がドル高一服につながっている。ダウ平均の続伸などが見られ、リスク警戒感がやや後退。 USDJPY158.78