「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が六回の第４打席でまさかのハプニングに見舞われた。一夜明けた１４日（日本時間１５日）、米メディアもこのシーンに注目し、ファンの関心を多く集めた。米ＦＯＸは「ショウヘイオオタニさんが、前夜の爆笑写真を投稿した」として大谷が自身のインスタグラムで公開した写真を引用。追い込まれてからの６球目、捕手・アルバレスがタイムをかけた