[4.14 欧州CL準々決勝 リバプール 0-2 パリSG]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は14日、準々決勝第2戦を行い、パリSG(フランス)がリバプール(イングランド)を2-0で破った。2試合合計スコア4-0で大会連覇に一歩前進。一方のリバプールは度重なるアクシデントにも苦しみ、今季の無冠が決定的となった。第1戦はホームのパリSGが2-0で勝利。第2戦は逆転を狙うリバプールのホームに舞台を移した。パリSGは第1戦と同じ先発11人を起