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【欧州CL準々決勝第2戦】(アンフィールド)リバプール 0-2(前半0-0)パリSG<得点者>[パ]ウスマン・デンベレ2(72分、90分+1)<警告>[リ]アレクシス・マック・アリスター(45分+1)、イブラヒマ・コナテ(85分)観衆:59,627人└負傷者相次いだCL大物対決…王者パリSGがデンベレ2発で快勝!! 敗れたリバプールは今季無冠へ