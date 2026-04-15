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【欧州CL準々決勝第2戦】(ワンダ・メトロポリターノ)A・マドリー 1-2(前半1-2)バルセロナ<得点者>[A]アデモラ・ルックマン(31分)[バ]ラミネ・ヤマル(4分)、フェラン・トーレス(24分)<退場>[バ]エリック・ガルシア(79分)<警告>[バ]ガビ(69分)観衆:69,268人└バルサ猛攻2点先取も2戦連続レッドの悪夢…アトレティコがルックマン勝ち越し弾で9シーズンぶりCLベスト4