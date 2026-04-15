[4.14 欧州CL準々決勝第2戦 A・マドリー 1-2 バルセロナ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は14日に準々決勝第2戦を行った。アトレティコ・マドリーとバルセロナのスペイン勢対決は、バルセロナが2-1で勝利。しかし、第1戦を2-0で勝利したA・マドリーが2試合合計3-2で上回り、2016-17シーズン以来の4強入りを果たした。第1戦はA・マドリーが2-0で勝利した。敵地カンプノウで2006年2月以来となる20年ぶりの白星。バルセロナはDF