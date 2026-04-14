2026年2月期通期（2025年3月〜2026年2月）連結業績は、売上高が前期比3.4％減の584億円、営業利益が同52.2％減の12億円と、大幅な営業減益で着地した。重点施策として「売上高の確保と粗利率の改善」に取り組んだが、春先の低気温とその後の急激な気温上昇、夏の長期化、記録的な猛暑による秋冬商戦の初動遅れ、プロパー販売期間の短縮化といった気象影響や、国内外政治経済情勢の不透明感や物価上昇による消費マインドの低下、