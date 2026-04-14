ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET、以下DSM）による初のオリジナルブランド「DSM Kei Ninomiya」のファーストコレクションとなる2026年春夏シーズンのキャンペーンヴィジュアルが公開された。撮影は写真家の鈴木親が手掛けた。【画像をもっと見る】プロジェクトは、DSMの新たな試みとして昨年スタート。初代ディレクターとして、「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」の二宮啓を起用し、これま