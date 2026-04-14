伊勢丹新宿店が、伊勢丹会館地下1階にスーツケース専門フロア「イセタンスーツケース」を4月15日にオープンする。【画像をもっと見る】イセタンスーツケースは、スーツケースに対する「日々のコーディネートに合わせたデザイン性」や「人と差のつくカスタマイズ」といった顧客の要望を反映し誕生。ゆとりある空間設計のもと実際に手に取りながら検討できる環境を整えており、「旅のために買う」ではなく「スーツケースに触れる