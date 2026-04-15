15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比750円高の5万8780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 60102.59円ボリンジャーバンド3σ 58780.00円15日夜間取引終値 58118.40円ボリンジャーバンド2σ 57877.39円14日日経平均株価現物終値 57312.00円5日移動平均 56134.20円ボリンジャーバンド1σ 55555.00円一目均衡表・転換線 5